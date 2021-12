Facebook testa la nuova funzione per gestire le finanze tramite Messenger

Meta, società madre di Facebook, ha proposto una nuova funzione integrata in Messenger per la suddivisione delle fatture, la condivisione del costo delle bollette e delle spese mediante l’applicazione.



Il funzionamento risulta essere volete e gratuito in quanto prevede: aprire l’apposita voce nella chat di gruppo o nell’hub pagamenti sulla piattaforma di messaggistica istantanea, per poter richiamare le varie opzioni utili, come per esempio dividere equamente una fattura o per modificare l’importo del contributo dovuto per ogni individuo del gruppo. In fine verrà chiesto all’utente di confermare i propri dati di Facebook Pay, al termine del quale verrà poi inviata la richiesta visibile nel thread della chat.



“Se hai faticato a dividere (e essere rimborsato) cene di gruppo, spese domestiche condivise o persino l’affitto mensile, sta per diventare più facile”, scrive l’azienda in un post sulla piattaforma stessa.



Facebook Pay è stato lanciato per la prima volta a novembre 2019, come un modo per stabilire un sistema di pagamento che si estende alle app dell’azienda non solo per i pagamenti da persona a persona, ma per altre cose come donazioni ed e-commerce.