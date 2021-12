Aumento pensioni e rinnovo Contratto Statali

In questi giorni il governo è all’opera sul rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici o statali, novità che investono anche i dipendenti pubblici che sono andati in pensione, prevedendo un aumento sullo stipendio del +4,15%, dati che variano a seconda dell’area e e della fascia delle propria categoria.

Si tratta un aumento che può variare da un minimo di 59,60 euro a un massimo di 114,70 euro al mese.

Per i dipendenti di prima area, nelle fasce F1-F2-F3 sono previsti aumenti da 59,60 euro fino a 64,00 euro.

AREA FASCIA AUMENTO

AREA PRIMA F1 59,60 €

AREA PRIMA F2 61,70 €

AREA PRIMA F3 64,00 €

Per i dipendenti seconda area gli aumenti, divisi in sei fasce, vanno da un minimo di 62,90 euro (F1) a un massimo di 79,50 euro (F6).

AREA FASCIA AUMENTO

AREA SECONDA F1 62,90 €

AREA SECONDA F2 66,10 €

AREA SECONDA F3 70,30 €

AREA SECONDA F4 74,60 €

AREA SECONDA F5 77,30 €

AREA SECONDA F6 79,50 €

Per i dipendenti della terza area, divisa in sette fasce, parte da un aumento mensile di 77 euro, fino a 111,40 euro per la fascia più in alto.

AREA FASCIA AUMENTO

AREA TERZA F1 77,00 €

AREA TERZA F2 79,70 €

AREA TERZA F3 84,10 €

AREA TERZA F4 92,30 €

AREA TERZA F5 98,30 €

AREA TERZA F6 104,90 €

AREA TERZA F7 111,40 €



Per il ruolo di Direttore di Divisione si prevede un aumento mensile di 106,60 e il ruolo di Direttore Generale con 114,70 euro in più ogni mese.