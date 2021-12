StartupGym: raccolti 1,5 milioni di euro

Nata dall’idea di Enrico Pandian, Tarek Fahmy e Giuseppe Balzano, StartupGym, uno Startup Studio, ovvero una società che crea nuove startup ha raccolto 1,5 milioni di euro, di cui 850mila da family office e investitori professionali e la restante parte da investitori retail mediante il crowdfunding, a fronte di una valutazione post-money di 9,5 milioni di euro.

La campagna di equity crowdfunding di StratupGym, lanciata su CrowdFundMe, è andata in overfunding nel suo primo giorno di raccolta raccogliendo in totale 6 volte l’obiettivo iniziale di 100mila euro.

Tra gli investitori professionali più rilevanti il family office Rancilio Cube di Luca Rancilio, 40 milioni di Euro all’attivo con investimenti in Deliveroo, Casavo, Treedom, Freeda, Supermercato24, Soundreef, SpaceX, Airbnb, N26. L”Enrico è un attore sempre attivo nello spazio dell’innovazione italiana e siamo molto orgogliosi di poterlo supportare in questa nuova iniziava, così come facemmo con Supermercato24/Everli”, ha sottolineato Rancillo.

“Siamo molto contenti di questo primo passo, una raccolta importante in pre-seed ad una valutazione europea ma con investitori italiani. Ora testa bassa sui risultati, vogliamo creare nuove imprese che facciano bene all’ambiente, alle persone e alla comunità, attualmente abbiamo 2 startup sul mercato e altre 2 partiranno a gennaio”, ha commentato Enrico Pandian.