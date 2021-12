Conferenza mondiale 2021 sull’educazione scientifica per un futuro sostenibile

Il 30 novembre u.s. si è aperta a Pechino la 2021 World Conference on Science Literacy (WCSL). Con il tema “Science Literacy for a Green Future” (Educazione scientifica per un futuro sostenibile), la conferenza ha invitato decisori di spicco, rinomati scienziati, famosi esperti e importanti leader e rappresentanti di organizzazioni scientifiche e tecnologiche di grande rilievo (tra cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, l’International Science Council, la Federazione mondiale delle organizzazioni di ingegneria e l’Accademia Mondiale delle Scienze per il Progresso Scientifico dei Paesi in Via di Sviluppo).

Tra gli argomenti trattati, il miglioramento dell’educazione scientifica pubblica e la promozione della trasformazione sostenibile a bassa impronta di carbonio.