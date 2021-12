Team velistico Luna Rossa rilevato da Prada

Luna Rossa Challange, la società proprietaria del team velistico Luna Rossa è stata venduta da Patrizio Bertelli a Prada in un’operazione tra parti correlate che valorizzerà fino a 17 milioni di euro l’imbarcazione resa famosa dalle sue cinque partecipazioni all’America’s Cup. Il controvalore dell’operazione, si legge in una nota, è di 12 milioni di euro, a cui potrà aggiungersi un ‘earn out’ di 5 milioni nel caso siano riconosciuti “certi benefici fiscali” nel termine di 19 mesi dalla conclusione della vendita.

“L’unione della proprietà del marchio di Luna Rossa con il team velistico di Luna Rossa permetterà a Prada di beneficiare in misura maggiore del marchio”, di cui potrà sfruttare completamente il potenziale commerciale, spiega sempre la nota.

“Mentre il marchio Luna Rossa era già proprietà di Prada, il team velistico era detenuto da Pa Be 1 srl, società controllata da Patrizio Bertelli, presidente di Luna Rossa e amministratore delegato di Prada”.