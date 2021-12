Fire ha adottato 100 alberi da due aziende agricole siciliane

Il Gruppo Fire, prima realtà indipendente in Italia nel credit management, prosegue il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale e con il progetto “Save the Farm” – nato dalla collaborazione tra Biorfarm, la prima comunità agricola virtuale nata con lo scopo di valorizzare i piccoli agricoltori e la società benefit LifeGate – ha adottato 100 alberi da frutto provenienti da due aziende agricole biologiche siciliane, con l’obiettivo di garantire una filiera agroalimentare più corta e assorbire emissioni di CO2, salvaguardando al contempo la biodiversità italiana e generando un impatto positivo sul territorio e sull’intera filiera agroalimentare interessata. Il frutteto del Gruppo Fire, costituito da 50 alberi di arancia rosso tarocco dell’azienda agricola “Angela Arcoria”, con sede a Paternò (Catania) e 50 alberi di pompelmo rosa della cooperativa sociale “Onlus Si Può Fare” di Noto (Siracusa), sarà in grado di assorbire in un anno oltre 8,030 Kg di CO2. Il progetto rappresenta un passo fondamentale nel percorso dell’azienda per migliorare la propria carbon footprint, ovvero le emissioni in atmosfera di gas serra. Un aiuto concreto che Fire rivolge non solamente alle piccole realtà agricole e al territorio in cui operano, attraverso la creazione di una linea diretta e sostenibile dal campo alla tavola, ma anche verso la propria comunità di riferimento: parte della frutta fresca prodotta dal frutteto sarà, infatti, donata in beneficienza ad enti no-profit ed associazioni della regione, che la distribuiranno a persone e famiglie in difficoltà. Un’altra porzione verrà invece omaggiata alle persone del Gruppo Fire presso le diverse sedi e alle società committenti, quale incoraggiamento ad abbracciare abitudini alimentari sane. “L’adozione del frutteto vuole essere un gesto a sostegno della comunità locale e un tassello significativo nell’esecuzione del nostro piano di sostenibilità. Questa iniziativa – spiega Sergio Bommarito, Executive Chairman e Ceo del gruppo – riflette la costante attenzione del Gruppo ai valori legati alla sostenibilità economica, sociale e ambientale, di cui, in questo caso specifico, i nostri agricoltori si fanno custodi, attraverso la tutela della qualità dei prodotti, la valorizzazione del Made in Italy, il rispetto della natura e la salvaguardia delle tradizioni tramandate nel tempo. È un modo semplice e diretto per noi di incrementare gli sforzi verso l’ulteriore riduzione del nostro impatto ambientale”.