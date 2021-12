Roma, domani al via la nuova edizione di “Più libri più liberi”. Presenzierà Fulvio Abbate

La Fiera nazionale della piccola e media editoria torna in presenza. Al via domani ‘Più libri più liberi’, l’evento editoriale più importante della Capitale, dedicato esclusivamente agli editori indipendenti italiani, promosso e organizzato dall’Associazione Italiana Editori (Aie). La manifestazione compie 20 anni, un traguardo importante in un momento particolarmente significativo per la storia del nostro Paese.

All’inaugurazione ufficiale della Fiera – domani, 4 dicembre, alle 10.30 parteciperanno il ministro della Cultura Dario Franceschini, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione Paolo Orneli, e la Sceicca Bodour Al Qasimi, presidente dell’IPA – International Publisher Association. Seguirà poi un evento speciale tra il primo cittadino di Varsavia Rafał Trzaskowski e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, moderato dal giornalista Rai Giancarlo Loquenzi, dal titolo “Capitali d’Europa: più ambiente, più diritti, più cultura”. Più libri più liberi è sostenuta dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, dalla Regione Lazio, da Roma Capitale, dalla Camera di Commercio di Roma, Unioncamere Lazio, e da ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con il contributo di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e di BNL Gruppo BNP Paribas. È realizzata in collaborazione con Istituzione Biblioteche di Roma, ATAC Azienda per i trasporti capitolina, EUR SpA e si avvale della Main Media Partnership di RAI e con il Giornale della Libreria. Più libri più liberi partecipa ad Aldus Up, la rete europea delle fiere del libro cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Europa Creativa. La manifestazione è presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice. Il programma è a cura di Silvia Barbagallo. Il tema scelto per questa edizione è La Libertà. Un concetto fondamentale per le vite di tutte e tutti, che la Fiera dei piccoli e medi editori contiene nel suo stesso nome, nel suo stesso DNA.

Tantissimi gli autori italiani e internazionali che, nei cinque giorni della Fiera, parteciperanno a circa 500 appuntamenti tra presentazioni, dibattiti, letture e mostre. Tra gli incontri più interessanti della giornata inaugurale, Nadeesha Uyangoda presenterà, con Nadia Terranova, il suo libro L’unica persona nera nella stanza (ore 12.30, Sala Elettra), Uyangoda discuterà anche con la giornalista e autrice britannica Reni Eddo-Lodge, che sarà a Più libri più liberi per raccontare del suo nuovo libro Perché non parlo più di razzismo con le persone bianche (ore 15.30, Sala Vega); “Conversazione sull’oggi” è il titolo dell’appuntamento con la giornalista e attivista turca Ece Temelkuran, che dialogherà con Francesca Mannocchi (ore 13, Sala Cometa); la giornalista ed esperta di scuola e università Gianna Fregonara parlerà del suo volume Il potere del pifferaio magico. Dalle fake news al populismo digitale, con Simona Argentieri, Antonio Bicchi, Mario Morcellini e Gianni Riotta (ore 15, Sala Polaris). Poi, l’incontro intitolato “Non c’è libertà senza memoria”, con Laura Barile, Luciana Castellina e Carlo Ossola (ore 16, Arena Biblioteche di Roma); Emanuele Trevi converserà con Marco Delogu sul rapporto tra letteratura e fotografia (ore 16.30, Arena The Photo/Book cloud); “Scritture” è il titolo del dialogo a cui parteciperanno Chiara Valerio e Serena Dandini (ore 17, Auditorium); il filosofo, saggista e romanziere spagnolo Fernando Savater discuterà con Giuseppe Laterza su come “Imparare la libertà” (ore 17.30, Sala Cometa). L’evento clou si terrà alle 18 alla Sala Vega. Chiara Rapaccini presenterà, con Fulvio Abbate (nella foto), il libro Piccoli amori sfigati.