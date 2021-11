Una Sera a Teatro con Uber: la nuova campagna di smart mobility a supporto delle attività culturali in Italia

La società lancia una campagna per supportare il settore dei teatri offrendo uno sconto del 50% sulle corse da e per i principali teatri di Milano, Roma, Napoli, Bologna e Torino

“Una Sera a Teatro con Uber”, questo il nome della nuova campagna di Uber a supporto della rinnovata stagione teatrale in Italia, che fa seguito al successo dell’iniziativa primaverile “Uber4Museum”, che rientrano entrambe nel più ampio programma di Uber a supporto delle attività culturali in Italia. Grazie a “Una sera a Teatro con Uber”, per l’intero mese di dicembre, tutti gli utenti dell’app di mobilità urbana avranno la possibilità di avere due corse scontate del 50% per andare a vedere gli spettacoli dei principali teatri di Milano, Roma, Napoli, Bologna e Torino (lista di seguito). Per utilizzare l’offerta, gli utenti devono inserire il codice promozionale UBERTEATRI nella propria app prima di prenotare un viaggio: nel momento in cui la destinazione o l’arrivo della corsa coincide con i teatri in lista, la tariffa viene automaticamente scontata del 50%. Il codice è utilizzabile massimo 2 volte da ogni utente dell’app, quindi utile sia per l’andata che per il ritorno, ed è valido fino al 31 dicembre 2021. “Dopo le attività dedicate alla ripresa dei musei lanciate a maggio di quest’anno, vogliamo ribadire la nostra vicinanza all’arte, alla cultura e alle passioni degli italiani. Con questa nuova iniziativa offriamo da una parte il supporto ai teatri delle città italiane dove siamo presenti, e dall’altra offriamo un’opportunità di movimento comoda e sicura a tutte quelle persone che vorranno andare a godersi gli spettacoli, ora che siamo nel clou della stagione teatrale a cavallo della fine e l’inizio del nuovo anno”, ha dichiarato Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia. Grazie al Protocollo di Sicurezza “Porta a Porta” Uber garantisce agli utenti dell’app un’opzione di trasporto nel rispetto di tutte e misure di sicurezza per passeggeri e autisti che sono state introdotte sin dalla prima fase dell’emergenza e che continuano a rimanere in vigore, quali: obbligo di indossare la mascherina per autisti e passeggeri; costante sanificazione dei veicoli; Fornitura di gel igienizzante per autisti e passeggeri; Mask verification per gli autisti che devono dimostrare di indossare una mascherina o una copertura per il viso prima di iniziare il servizio, scattandosi un selfie da caricare sull’app; Mask verification per i passeggeri: i passeggeri segnalati in passato per non aver indossato la mascherina, alla successiva prenotazione, dovranno provare di indossarla scattandosi un selfie con l’App per procedere con la corsa. Le foto inviate dagli utenti saranno eliminate subito dopo la verifica, e non saranno condivise con il driver.

Informazioni per usufruire dell’offerta

Per usufruire dell’offerta bisogna cliccare sul menu in alto a sinistra nell’app e selezionare “Wallet”; selezionare “Aggiungi codice promozionale” al fondo; Aggiungere il codice promozionale UBERTEATRI; dalla schermata “Home” scegliere il punto di partenza/arrivo per sé stessi (importante: la corsa deve iniziare o terminare presso uno dei musei selezionati nelle 5 città); Confermare la corsa, in questo modo la promozione è subito attiva. Quali sono i teatri interessati?

Milano:

Teatro Alla Scala Teatro Manzoni Teatro degli Arcimboldi Teatro Carcano Piccolo Teatro (Strehler) Teatro Nazionale

Bologna:

Teatro Comunale Teatro Arena del Sole Teatri di Vita Teatro Duse Piccolo Teatro del Baraccano

Torino:

Teatro Regio Teatro Astra Teatro Carignano Teatro Colosseo

Roma:

Teatro Argentina Teatro Quirino Teatro dell’Opera di Roma (Teatro Costanzi) Teatro Sala Umberto Teatro Brancaccio Teatro Olimpico

Napoli: