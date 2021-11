Spotify lancia il primo video podcast in Italia

“Siamo entusiasti di annunciare finalmente anche in Italia il primo video podcast originale Spotify”, enunciano così le parole di Eduardo Alonso, Head of Studios for Southern & Eastern Europe di Spotify, nell’attesa di New G.



New G, show prodotto da Show Reel Agency, rappresenta la generazione Z, dalle diverse storie personali e background culturale, uniti da un centrale filo conduttore quale un nuovo modo di vivere le diversità in un Italia ormai diventata multietnica.



Il podcast, quale forma di comunicazione digitale, è composto da 50 puntate all’interno delle quali sarà possibile trovare il mondo dei social, la scuola ed il futuro, i sogni e i fallimenti della nuova generazione, ma anche i diversi rapporti instaurati tra i protagonisti e le relative famiglie.



La generazione di New G è molto diversa dalle precedenti, cresciuti in tempi di grandi trasformazioni sono aperti alla diversità, consapevoli che ognuno ha il proprio bagaglio identitaria, sono disposti ad esplorare contenuti di intrattenimento che superano i confini della propria cultura.



“Siamo entusiasti di annunciare finalmente anche in Italia il primo video podcast originale Spotify”, commenta Eduardo Alonso, Head of Studios for Southern & Eastern Europe di Spotify. “Vogliamo continuare a fornire ai creator sempre più strumenti per esprimere la propria creatività e avere il controllo sui propri contenuti, oltre che a proporre agli ascoltatori esperienze uniche e all’insegna dell’interattività. New G è uno show imperdibile per chiunque voglia conoscere meglio il mondo dei più giovani, i valori che li ispirano e il loro approccio alla diversità”.