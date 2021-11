Zeye acquisisce le attività di marketing e comunicazione del gruppo BBC Beauty Boot Camp

Zeye Group acquisisce le attività di marketing e Comunicazione del gruppo BBC Beauty Boot Camp, distributore leader nel settore Beauty.

Il brand può vantare il lancio, in esclusiva mondiale, di Siero Barba che è prodotto dalla stessa BBC con Klori. Un brevetto mondiale testato, che è in grado di far ricrescere la barba in soli sei mesi, con un’azione curativa della pelle.

Maurizio Capra, Ceo BBC dichiara: «Siamo molto contenti che la BBC possa immettere sul mercato un prodotto cosi innovativo. Una richiesta che è cresciuta sempre di più, che ci ha permesso di produrre con Klori qualcosa di veramente speciale e innovativo, in un mondo fatto di prodotti molto simili tra di loro e a volte inefficaci».

Paolo Carucci, founder Zeye: «Siamo particolarmente contenti di poter lavorare in questo segmento di mercato partendo da una posizione importante. La nostra prima campagna si chiama “Holes” e sarà declinata su alcuni media nel 2022, anche se la fase teaser è appena cominciata. Il branding sarà inizialmente sviluppato con attività online, social e Google».