La trasformazione digitale delle compagnie assicurative

Oggigiorno la tecnologia fa sempre più parte delle nostre vite e per rimanere al passo coi tempi è necessaria una sostanziale trasformazione di tutti i settori, in particolar modo di quello assicurativo, che deve far fronte alla concorrenza delle startup tecnologiche molto agguerrite e a quella dei colossi della tecnologia che da anni stanno tentando di vendere prodotti finanziari sulle loro piattaforme. Secondo Deloitte il mondo dell’insurtech può essere di aiuto alle compagnie assicurative. La trasformazione digitale deve però essere accompagnata prima di tutto da un cambio di approccio, del cosiddetto mindset, necessario per aiutare le compagnie ad aggregare team multidisciplinari con talenti e culture diverse, per guidare in modo efficace la transizione effettiva e profonda verso l’insurtech. Questo cambiamento di mentalità deve favorire la trasformazione in tutti gli ambiti di lavoro e di pensiero della compagnia: dal modo con cui si interagisce con il cliente fino a quello con cui si lavora tutti i giorni. Dal punto di vista operativo è quindi necessaria la trasformazione definitiva di tutti i processi interni in un’ottica digitale e soprattutto un utilizzo sapiente dei dati interni ed esterni a disposizione della compagnia. Tutti questi cambiamenti devono essere basati però su di un’architettura tecnologica resiliente e flessibile. La flessibilità è importante per adattare alla struttura interna delle singole compagnie soluzioni tecnologiche insurtech che possono essere sviluppate da partner esterni o che possono essere acquistate sul mercato da player del mondo della tecnologia.



Quando si parla di insurtech e della sua forza innovativa però non ci si riferisce solamente al lancio di una App per la vendita di prodotti online ma alla capacità di creare processi, prodotti e sistemi digitali utilizzando diverse combinazioni tecnologiche tra loro che consentono di creare nuovi modelli di business, riuscendo a superare le criticità che esistono nella relazione e nell’esperienza dei clienti rispetto all’offerta delle compagnie assicurative tradizionali. Gli ambiti di introduzione della tecnologia insurtech nel campo assicurativo sono moltissimi. Si va dalla valutazione dei rischi da assicurare, alle modalità di vendita delle polizze fino alla prevenzione dei sinistri, alle modalità di pagamento online o alla liquidazione dei danni.