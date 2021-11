Abiby affida strategia e creatività a Saatchi & Saatchi e lancia Syster, il nuovo beauty & wellness brand co-creato da 60.000 donne

Abiby – azienda italiana leader nel settore delle beauty box in abbonamento e talent scout di prodotti cosmetici – sceglie Saatchi & Saatchi, a seguito di una gara, come nuovo partner strategico e creativo e rafforza il suo ruolo di beauty company lanciando Syster, il nuovo beauty & wellness brand co-creato insieme alla propria community.

La consultazione, a cui hanno partecipato alcune tra le principali agenzie, aveva come obiettivo la creazione e lo sviluppo di una strategia di brand positioning, naming e identity in grado rappresentare in modo iconico ed originale il nuovo brand firmato Abiby, raccontandone i valori distintivi.

Per Syster, il cui nome evoca la complicità e il sostegno tra donne, il team strategico di Saatchi & Saatchi – agenzia creativa di Publicis Groupe – composto da Fabio Rodighiero e Veronica Costantino, ha ideato e implementato un posizionamento strategico e creativo che prende tutta la sua forza dalla community a cui è ispirato, dando voce ai bisogni e ai desideri di 60.000 beauty lovers italiane e spagnole.

Partendo dalla forte connessione con le donne a cui Syster si ispira, sono nate tre diverse linee di prodotti per la cura di pelle e capelli, tutte Made in Italy e con formule vegan e cruelty free, pensate per personalità ed esigenze differenti. La prima è Smart, una gamma essenziale ma completa che si compone di 5 prodotti, concepita per rispondere alle necessità di una beauty routine semplice ma efficace, dedicata a tutte quelle donne che hanno bisogno di prodotti multifunzionali per ottimizzare i tempi e agire in modo mirato e preciso. In arrivo a inizio 2022 altre due linee, Fast e Green, che andranno ad aggiungersi alla linea Smart e verranno lanciate sul mercato italiano e spagnolo, dove il brand Abiby ha avviando un processo di espansione e sta registrando una crescita a doppia cifra. Manuel Musilli, direttore creativo esecutivo di Saatchi & Saatchi dichiara: “Questo risultato ci rende soddisfatti e orgogliosi, e rappresenta l’occasione per portare un contributo rilevante in materia di comunicazione ed empowerment femminile. Siamo grati per questa opportunità di collaborazione e particolarmente entusiasti di poter lavorare con un beauty brand autentico e di valore, che è al fianco delle donne e anche complice del loro benessere. Syster esalta i legami di sorellanza, celebra la self-expression ed esprime la propria vicinanza all’universo femminile alle prese con le scelte di ogni giorno, facendosi portavoce di una bellezza senza stereotipi o filtri di giudizio”.”Siamo entrati subito in sintonia con il team di Saatchi & Saatchi che ha saputo cogliere le esigenze di creatività che volevamo assecondare per lanciare Syster” commenta Valentina Abramo, Managing Director di Systere Head of Partnership di Abiby. “Siamo partiti dai feedback ricevuti dalla nostra community rispetto al ruolo del beauty nella vita delle donne, costruendo un brand che le rappresentasse e le aiutasse ad esprimersi. Siamo certi che questo sia solo l’inizio di un percorso insieme, per continuare ad ascoltare e a realizzare i desideri delle beauty lovers”.