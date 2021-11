Il Gruppo Immobiliare Progedil sceglie eprcomunicazione per l’ufficio stampa e le relazioni pubbliche

Il Gruppo Immobiliare Progedil, dinamica realtà di Agency che opera nel mercato immobiliare da oltre 30 anni, ha affidato a eprcomunicazione (associata UNA), tra i maggiori player italiani nel settore delle relazioni pubbliche, le attività di comunicazione, ufficio stampa e relazioni pubbliche. Il Gruppo, guidato da Marco Barile, opera a Roma e nel territorio laziale, ed è specializzato nella commercializzazione, nella consulenza professionale, nell’intermediazione immobiliare per società e clienti privati e nel luxury real estate. Vanta anche strategiche partnership grazie alle quali offre un’ampia gamma di servizi dedicati al mondo immobiliare. Progedil, che ha sedi in tutta la Capitale, conta sull’esperienza di oltre 120 professionisti e può vantare un valore intermediato di oltre 5,3 miliardi di euro. “Abbiamo scelto eprcomunicazione per la sua grande esperienza e per la duplice capacità di affiancare il cliente in un percorso di crescita e di individuare la strategia migliore per raggiungere gli obiettivi prefissati. Siamo convinti che sarà in grado di accompagnarci al meglio in questo processo di valorizzazione del brand” commenta Marco Barile, Managing Director del Gruppo Immobiliare Progedil. “Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato Camillo Ricci, Amministratore Unico di eprcomunicazione, agenzia romana associata a UNA – per questa nuova acquisizione che ci consente di consolidare la nostra presenza nel settore della comunicazione real estate, ambito nel quale abbiamo già operato con successo e che rivela interessanti prospettive di sviluppo. Sono certo che cresceremo insieme, dimostrando la vitalità del tessuto produttivo romano”.