Carrefour Italia celebra la qualità dei propri produttori locali nella nuova campagna “il tuo mercato di fiducia” firmata Publicis Italia

Carrefour Italia celebra la qualità e la freschezza dei prodotti garantiti dai suoi oltre 10.000 produttori locali, attraverso la nuova campagna pubblicitaria firmata da Publicis Italia. “Siamo abituati a pensare che la qualità dei prodotti freschi si trovi solo nel mercato sotto casa, ma la stessa qualità la si può trovare, tutti i giorni, negli oltre 1.450 punti vendita Carrefour su tutto il territorio italiano.” Questo è il concept creativo attorno al quale è stata sviluppata la nuova campagna “il tuo mercato di fiducia”, che porta il mondo Carrefour nel vivo di un vero mercato rionale a cielo aperto e dove lo spot è stato girato con la complicità dei propri fornitori di prodotti a marchio all’insaputa degli ignari clienti, che al fine dello spot si sono rivelati anche loro inconsapevoli complici. Infatti, girato a Milano, in via Pagano, lo spot ha come protagonisti 15 veri produttori locali Carrefour provenienti da tutta Italia: mentre servono ai banchi, dialogano con altrettanti veri clienti che, ignari si tratti del set di uno spot[1] anziché di uno speciale mercato di prodotti tipici locali, acquistano varie tipologie di frutta, verdura, ma anche carne, pesce, salumi e formaggi. Di ciascun prodotto sono evidenziate le informazioni sulla qualità, sulla produzione, la freschezza e l’italianità, rimarcando il legame profondo con il territorio e le sue tradizioni. Solo nel momento della consegna nelle proprie mani dei prodotti acquistati, i clienti scoprono con meraviglia, dal logo presente sui sacchetti, che si tratta di prodotti a marchio Carrefour: Filiera Qualità Carrefour, Terre d’Italia e Carrefour Bio. Ed è in quel momento che i venditori si presentano per quello che effettivamente sono: i produttori Carrefour che invitano tutti i clienti a recarsi nei punti vendita dell’insegna per ritrovare gli stessi prodotti appena acquistati, ma tutti i giorni, ad ogni ora, con la stessa freschezza e genuinità, garantendo loro che “La qualità del tuo mercato di fiducia la trovi da Carrefour”. La realizzazione dello spot ha inoltre offerto una occasione di solidarietà e promozione della sostenibilità in ottica anti-spreco: una parte del cibo non venduto nel corso delle registrazioni è stato donato all’Hub Gallaratese che sostiene diverse realtà caritative del territorio quali Terre Des Hommes, SoliDando – Associazione Ibva e Croce Rossa Milano. “Ho trovato molto efficace l’effetto teaser di questo spot perché riesce a tradurre la nostra determinazione nel voler garantire a tutti i clienti il nostro impegno nell’offrire ogni giorno, prodotti freschi e buoni, come quelli che nell’immaginario collettivo si pensa si possano trovare nel mercato sotto casa – dichiara Gilles Ballot, Direttore Merci, Marketing e E-commerce di Carrefour Italia – In realtà, nei nostri oltre 1450 punti vendita, in tutta Italia, ogni giorno offriamo prodotti tracciati e di qualità, garantendo anche attenzione all’ambiente, alla biodiversità, al benessere alimentare ed assicurando un’equa distribuzione del valore lungo tutta la nostra filiera produttiva, confermando giorno per giorno il nostro profondo radicamento nelle tradizioni alimentari locali di tutte le regioni e province in cui siamo presenti. Inoltre – conclude Ballot – siamo di gran lunga consapevoli di quanto l’Italia sia un Paese dall’inestimabile patrimonio enogastronomico, fatto per lo più da piccoli e medi produttori, come quelli protagonisti di quest’ultimo spot, ed è con orgoglio che nella nostra strategia possiamo dire di dare grande contributo a ciò esportando ogni anno diverse centinaia di milioni di Euro di prodotti in tutti gli altri Paesi, sia europei che extra europei, in cui è presente l’insegna Carrefour”. La campagna “il tuo mercato di fiducia” sarà on air da lunedì 22 novembre fino al 12 dicembre con un long video e diversi soggetti in formati da 15” e 30” su Addressable TV e digital e social media. La pianificazione è a cura di Dentsu.