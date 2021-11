Legge di Bilancio, Farina (ANIA): la manovra deve mantenere elevato il ritmo di crescita del PIL

“È importante per il futuro della nostra economia che l’impulso della manovra mantenga elevato il ritmo di crescita del PIL, stimato intorno al 6% per quest’anno e al 4,5 per il 2022. Ma, soprattutto, è decisivo che l’efficacia del disegno riformatore innalzi stabilmente il nostro potenziale di crescita, riportandolo su valori in grado di consentire una graduale riduzione del rapporto tra debito e PIL”. Questo è l’appello della presidente ANIA, Maria Bianca Farina (nella foto), durante l’audizione alle commissioni congiunte per la legge di bilancio. E ancora: “A questi fini, siamo convinti che in molti campi, dalla previdenza integrativa alla gestione della non-autosufficienza, dalla sanità integrativa alla protezione delle abitazioni, delle famiglie e delle imprese, sia necessaria una più stretta ed efficiente integrazione dei servizi pubblici e di quelli privati. Abbiamo citato temi che caratterizzano il sistema di welfare di un paese, sistema che la crisi pandemica ha dimostrato essere fondamentale per l’inclusione e la coesione della società e per affrontare le emergenze. Proprio l’emergenza pandemica ha aumentato enormemente la domanda di sicurezza dei cittadini ed è difficile immaginare che lo Stato possa soddisfarla interamente, soprattutto quando torneremo a condizioni macroeconomiche ordinarie. Per questo, nelle conclusioni del G20 è stato richiesto un ruolo attivo del settore privato per la crescita economica e per una transizione sostenibile, nella sua accezione più ampia, non solo ambientale ma anche sociale e finanziaria. Proprio nel nostro Insurance Summit dello scorso ottobre, che abbiamo organizzato con il patrocinio della Presidenza italiana – colgo qui l’occasione per unirmi ai ringraziamenti formulati da più parti per l’intenso e proficuo lavoro svolto da tutti gli addetti della presidenza che hanno onorato il nostro Paese e reso possibile il successo del G20 – è stato specificato il ruolo di primo piano, a livello mondiale e italiano, che gli assicuratori possono svolgere in questo contesto, non solo nel garantire la più ampia protezione per imprese e famiglie, ma anche come primari investitori istituzionali. Il nostro settore è quindi pronto a svolgere questo ruolo al servizio del Paese”. Per ulteriori informazioni, vi suggeriamo di consultare il testo completo dell’audizione della presidente.