ACEA in prima fila per le politiche di diversità e inclusione

ACEA (nella foto, l’a. d. Giuseppe Gola), nell’ambito del percorso di Corporate Family Responsabilty avviato dal Gruppo, partecipa oggi all’ultima tappa del 4Weeks4Inclusion, evento dedicato all’inclusione e alla diversità promosso da TIM. La partecipazione di ACEA alla maratona interaziendale, realizzata insieme ad altre 200 aziende, ha lo scopo di supportare le proprie persone su tematiche di conciliazione vitalavoro, attraverso una staffetta di webinar e di eventi dedicati all’inclusione. Con il webinar “Tienilo acceso”, guidato da Bruno Mastroianni, social media manager e docente di comunicazione, si attiverà un momento di riflessione su rischi ed opportunità insiti nella socialità virtuale, per avvicinare tutte le generazioni, dalla Baby Boomers alla Z, a una maggiore conoscenza e una più profonda consapevolezza delle modalità di linguaggio digitale. L’evento, a partecipazione libera, è in programma per oggi alle 14:00 previa registrazione sulla piattaforma www.4w4i.it. Il programma Corporate Family Responsabilty, nato con l’obiettivo di offrire spazi di confronto tra professionisti esperti di tematiche legate all’inclusione e le persone del Gruppo ACEA, ha visto la partecipazione attiva di quasi 2000 dipendenti. Tra i diversi argomenti affrontati la leadership materna e paterna, il ruolo dei caregiver e la socialità nelle giovani generazioni dopo la fase di pandemia.