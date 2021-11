I Love Affaire ai party aziendali natalizi: a Natale puoi… ma non sempre

Un sondaggio di Ashley Madison investiga i trend dei love affaire nati durante i party aziendali in occasione delle festività natalizie

Il momento topico dell’inverno è il Natale, un’occasione di unione tra persone care, vicine e lontane, ma anche un’opportunità per intrattenere rapporti sociali e, non di rado, creare dei nuovi legami. Nel periodo natalizio la vita d’ufficio è arricchita da party aziendali, in cui i dipendenti si ritrovano e, si sa, le circostanze più amichevoli unite all’alcool possono creare degli intrecci molto interessanti. Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di incontri extraconiugali[1], ha condotto una survey[2]a riguardo. Le premesse sono positive: il 75% degli intervistati dichiara che la policy aziendale non prevede sanzioni per rapporti tra colleghi, portando a un ambiente di lavoro più rilassato e, di conseguenza, a un party natalizio più intimo. Nonostante questo, e sebbene più della metà (55%) consideri innocente il tradimento in questa occasione, solo il 13% ammette di aver tradito. Una situazione che potrebbe essere determinata dal fatto che le relazioni extraconiugali sul luogo di lavoro sono a voltecomplesse da portare avanti con discrezione, come testimonia il 40% degli iscritti alla piattaforma che racconta come i colleghi abbiano avuto dei sospetti sul loro love affaire nato tra le scrivanie[3]. La survey traccia anche le caratteristiche delle persone con cui si intrattengono più volentieri dei rapporti extraconiugali durante i festeggiamenti aziendali natalizi: al primo posto troviamo il collega più vicino(con il 70%), seguito dal partner primario di qualcun altro (30%). Insomma, la disinibizione in queste occasioni non guarda in faccia nessuno tanto più che, nel 17% dei casi, al party era anche il partner di chi ha tradito Ma in cosa consiste il tradimento? Non stiamo certo parlando di qualcosa di innocente: per il 78% si tratta di sesso completo,per il 45% di sesso orale, di baci per il 47% e di carezze intime per il 43% … anche se troviamo un 37%che considera tradire anche un flirt.Il luogo preferito dove poter lasciarsi andare? La camera d’albergo (43%) è il posto che si presta meglio a dar sfogo ai desideri più reconditi, lontano dagli occhi indiscreti dei colleghi e dei capi. Lasciando il party, riscuote un discreto successo la rampa di scale(23%), così come l’auto o il taxi (29%), per chi non riesce a contenere la passione fino al letto. Infine la toilette (22%). Tra le scintille che fanno scattare il tradimento la più accesa, per il 39% degli intervistati, è la tensione sessuale che si è instaurata con il collega e che è stata alimentata durante l’anno. In seconda posizione, con il 26% delle preferenze, tra drink, sorrisi e paillettes, si accende il coraggio di buttarsi e finalmenteconcedersi un piccolo regalo in occasione del Natale. Non ci sono dubbi sul fatto che durante i party natalizi le inibizioni si abbassino e l’ambiente si riscaldi, una combinazione di fattori esplosiva che può portare a esiti piccanti. Tra i principali “colpevoli” di questa atmosfera troviamo un maggiore consumo di alcool (57%), che può portare a decisioni avventate, un aumento dello stress dovuto a tensioni famigliari che trovano una valvola di sfogo (37%) e, a pari merito, la volontà di essere meno severi con sé stessi per una notte. La survey Ashley Madison ha voluto anche evidenziare il divario che esiste tra percezione maschile e femminileriguardo ai love affaire nati alle feste aziendali. In primo luogo gli uomini sono più permissivi; infatti il 59% dei rispondenti, contro il 31% delle intervistate, ritiene che una scappatella in tale occasione sia da ritenersi innocente.Il sesso femminile è meno indulgente ma sicuramentepiù amante del rischio, visto che il 40% delle donne ha ceduto alla passione durante una festa aziendale mentre era presente il proprio partner primario; solo il 15% degli uomini ha avuto questo coraggio. Ma quali sono le aspettative per questo Natale? Anche se con la pandemia gli eventi in presenza sono sempre incerti, c’è comunque voglia di socializzare, infatti 1 intervistato su 4 si aspetta una festa in occasione delle ferie natalizie. Troviamo addirittura un 48% che ha già messo gli occhi su qualcuno con l’obiettivo di un possibile flirt. Di fatto, il 67% dichiara di evitare di intrattenere love affaire con i colleghi. La discrezione rimane sempre l’arma migliore per gestire un love affaire extraconiugale, e Ashley Madison lo sa bene!