Un bus a domicilio per imparare: Digital Bus School

L’universo digitale con robot, visori virtuali, web radio si fa strada anche nelle scuole, in particolare nell’Appennino emiliano dove un bus sarà utilizzato come una normale aula scolastica. La scuola “on the road” raggiungerà quindi in Emilia-Romagna bambini e ragazzi di 23 plessi scolastici, tra elementari e medie, in comuni dell’Appennino piacentino e parmense.

L’aula è un bus chiamato ‘Digital Bus School’. Nasce da un maestro elementare sulla scia del John Lennon Educational Bus che vent’anni fa viaggiava per le strade degli Stati Uniti e permetteva ai ragazzi di salire a bordo per registrare la propria musica.

Italo Ravenna, esperto di media education, è maestro di Borgo Val di Taro (Parma), ed è quindi stato lui a ideare questa scuola a domicilio, affidandosi alle nuove tecnologie per il digitale e per gli studenti delle aree interne. Il Digital School Bus è un mini-pullman elettrico e attrezzato con strumentazione tecnologica avanzata. Sono previsti progetti che coinvolgeranno tutti gli alunni e i docenti, come, per esempio, imparare a far volare un drone, utilizzare visori di realtà aumentata per vivere esperienze tridimensionali virtuali o un robot rover per simulare la perlustrazione della superficie di un pianeta – simile al famoso Perseverance impiegato su Marte – o una action cam per costruire video d’impatto e innovativi.

L’iniziativa è stata finanziata con 375mila euro di risorse nazionali erogate della Regione nell’ambito del progetto Appennino Smart e Aree Interne Emilia-Romagna. Oggi la tappa inaugurale, alla scuola Primaria di Ponte dell’Olio (Piacenza), istituto capofila del progetto. Il maestro Ravenna, supportato da tutor, viaggerà a bordo del bus durante il tour.