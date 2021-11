ESET si aggiudica il premio Tech Cares 2021 di TrustRadius

ESET, leader globale nel mercato della cybersecurity, si è aggiudicata il Tech Cares Award 2021 di TrustRadius per il suo sostegno alla comunità. Il secondo premio annuale Tech Cares celebra le aziende che hanno promosso una forte responsabilità sociale d’impresa (CSR).

Per ricevere il Tech Cares Award, ogni azienda nominata deve essere una società operante nel settore tecnologico B2B che ha dimostrato una forte CSR nel 2020 e 2021. Chiunque può candidare un’azienda per il premio, ivi comprese le persone che lavorano per o con l’impresa. Tutte le candidature sono state accuratamente esaminate dal team di ricerca di TrustRadius in merito alle loro iniziative CSR.

Insieme ad altri pionieri del settore tecnologico, ESET si presenta all’avanguardia nel promuovere un miglioramento significativo in ambito sociale, ambientale e culturale. Esortando i propri dipendenti a svolgere varie attività di volontariato, l’azienda sta rivestendo un ruolo attivo nella società, dimostrando un forte impegno verso la comunità in generale. La Fondazione ESET offre supporto attraverso l’Employee Grant Program, un programma che garantisce ai dipendenti aiuti e assistenza per la realizzazione di progetti in cui prestano azione di volontariato.

L’iniziativa Safer Kids Online testimonia la dedizione di ESET nel costruire un ambiente online più sicuro per consentire ai bambini e ai ragazzi di godere del pieno potenziale di Internet senza rischi. Inoltre, l’ESET Science Award promuove l’importanza delle scoperte scientifiche significative per la società. Introdotto nel 2019, il premio mira ad attrarre studenti di talento verso carriere scientifiche. L’azienda crede fermamente che la scienza di alta qualità sia essenziale per lo sviluppo e il progresso; è anche membro del progetto Digital Skills, che sostiene la formazione digitale degli insegnanti.

Inoltre, ESET monitora in modo costante il suo consumo energetico e la produzione di rifiuti in collaborazione con l’Istituto di Economia Circolare (INCIEN) al fine di ridurre l’impatto complessivo dell’azienda sull’ambiente. Maggiori informazioni sulle attività CSR di ESET, a questo link.

Zuzana Legáthová, nella foto, analyst relations manager di ESET, ha affermato: “In ESET, siamo impegnati a gestire le nostre operazioni commerciali in modo socialmente responsabile e sostenibile per l’ambiente. Lavorando con persone attente e motivate, ci dedichiamo a costruire un ambiente tecnologico più sicuro. Realizzando le nostre soluzioni di cybersecurity all’avanguardia e sostenendo la formazione e l’impegno nella ricerca e nello sviluppo, miriamo a promuovere un cambiamento non solo nel mondo digitale, ma in tutta la società in generale”.