Dalla fantascienza alla realtà: turismo spaziale e tornei eSport

Tra pochi anni sarà tutto possibile grazie all’importanza raggiunta da questi settori

Italian Insurtech Association ha condotto un’analisi con la partecipazione dei principali digital tech players internazionali e ha stimato che il valore della nuova economia assicurativa proveniente dai settori del turismo spaziale e degli eSport varrà, solo in Italia, 10 miliardi di euro di premi entro il 2030. Questi nuovi mercati richiederanno nuovi prodotti e nuove competenze per creare coperture efficaci e per preservare i dati riguardanti l’identità digitale.

Per quanto riguarda il turismo spaziale, questo mercato oggi vale ben 400 miliardi e potrebbe arrivare a mille nei prossimi anni. Inoltre, porterà a breve nuove interessanti soluzioni come centri di ricerca in orbita, nuove trasmissioni quantistiche con i satelliti e colture idroponiche. Oltre a questa nuova industria, vi è anche il settore del gaming a valere molto, in Italia si aggira intorno ai due miliardi di euro.

Gerardo Di Francesco, Segretario Generale di IIA, ha affermato che “la space insurance è oggi una nicchia da 475 mln di dollari di premi e 425 mln di dollari di losses. Una nicchia destinata ad aumentare di un ordine di grandezza nei prossimi tre anni. Ci sono oggi 8.055 satelliti in orbita, circa il 200% in più di cinque anni fa e il 68% in più dell’anno scorso. La space economy è già presente e proiettata verso un futuro entusiasmante. L’industria assicurativa è chiamata a sostenere questa evoluzione anche attraverso innovazione di prodotto e processo, un’innovazione che avrà bisogno di un grande sforzo immaginativo, perché nello spazio potenzialmente può accadere di tutto”.