Jacuzzi Brands acquisisce Vortex Leisure

Jacuzzi Brands, società a gestione indipendente controllata da Aquarius Invest LP, a sua volta indirettamente detenuta da Investindustrial VI LP, ha stipulato un accordo per acquisire il 100% di Vortex Leisure. L’operazione dovrebbe chiudersi entro il 1° dicembre 2021.

Con sede a Nelson (Nuova Zelanda), Vortex vanta una rete di 15 punti vendita in Australia e Nuova Zelanda a marchio Spa World. L’acquisizione, afferma una nota, consentirà a Jacuzzi Brands di rafforzarsi ulteriormente nel terzo più importante mercato delle spa a livello mondiale, espandendo al contempo in modo significativo la propria presenza retail globale.

Si tratta della terza operazione per Jacuzzi Brands dall’ingresso di Investindustrial nel febbraio 2019.

Andrea C. Bonomi, presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha dichiarato: “L’acquisizione di Vortex permette a Jacuzzi Brands di consolidare ulteriormente la sua presenza internazionale e di rafforzare la sua posizione come produttore leader mondiale di spa”.