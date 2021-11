ESD Italia: 26.9 miliardi di fatturato, quota di mercato al 23.1%, +1.6% sul 2020. Investimenti per 600 milioni

Si è tenuto giorni fa, all’Hotel Gallia di Milano, l’evento di celebrazione dei primi 20 anni di ESD Italia, la più grande Centrale di Negoziazione della DMO italiana. Una festa – alla quale hanno partecipato Soci e Mandanti – e un’occasione per fare il punto su presente e futuro della Centrale che rappresenta un’eccezione nel panorama della Distribuzione Moderna Organizzata. Nata nel 2001, ESD si distingue per longevità ed è costituita da una compagine sociale ormai stabile dal 2015: Acqua & Sapone, Agorà Network, Aspiag Service, Selex Gruppo Commerciale, Sun. Con una rete di oltre 5.860 punti vendita (per 4,7 milioni di MQ), ESD Italia è cresciuta in questi 20 anni grazie alla solida alleanza tra aziende imprenditoriali che condividono valori, qualità e affidabilità commerciale, economica e finanziaria. ESD Italia offre ai propri partner fornitori una copertura totale del territorio nazionale attraverso una rete prevalentemente diretta, in grado di implementare in modo efficace ed efficiente quanto stipulato negli accordi quadro rinnovati annualmente. Insieme, i Soci aggregano un fatturato al consumo stimato in 26.9 miliardi euro nel 2021 ed hanno raggiunto, a giugno 2021, una quota di mercato del 23.1%, in incremento di +1.6 punti % sul 2020 a parità di Soci (IRI: Iper+Super+Superettes+Drug+Discount+Cash&Carry – giugno 2021). L’andamento dei primi 9 mesi del 2021 ha fatto registrare nel LCC un +5.9% vs il resto del mercato al +1.3%*. Il fatto che ESD Italia sia un interlocutore di riferimento fondamentale per l’Industria di Marca è determinato non solo dalla sua dimensione ma soprattutto dalla constatazione che in questi anni i Soci ESD sono stati leader di crescita nel settore. Nei primi 9 mesi del 2021, il 60% del fatturato incrementale sviluppato nel Largo Consumo Confezionato in Italia è stato fatto dai Soci di ESD Italia. Per il 2022 i Soci della Centrale hanno programmato investimenti per 600 milioni di euro con l’apertura di 160 nuovi punti vendita e l’ammodernamento di 150 strutture esistenti. Harald Antley, Presidente di ESD Italia, ha commentato “Siamo orgogliosi del percorso fatto insieme e motivati a proseguire nella convinzione che grazie alla collaborazione le nostre imprese sapranno affrontare con successo le numerose sfide che un mercato dinamico e competitivo come il nostro propone quotidianamente”. ESD Italia è socio-fondatore di EMD – European Marketing Distribution AG – Centrale internazionale leader nei servizi per l’Industria di Marca e per le Marche del Distributore.