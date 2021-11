Carburanti, i prezzi restano stabili

Da qualche settimana i prezzi di benzina e gasolio sono rimasti sostanzialmente fermi. Poco mossi sono anche i prezzi dei carburanti gassosi. Il tonfo dell’euro sul dollaro cala intanto il nuovo calo delle quotazioni dei prodotti raffinati.

Secondo i gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati su circa 15mila impianti, le medie dei prezzi sulla benzina sono i seguenti: benzina self service a 1,749 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,755 pompe bianche 1,735), diesel a 1,615 euro/litro (invariato, compagnie 1,619, pompe bianche 1,603). Benzina servito a 1,879 euro/litro (invariato, compagnie 1,923, pompe bianche 1,787), diesel a 1,751 euro/litro (-1, compagnie 1,797, pompe bianche 1,658). Gpl servito a 0,828 euro/litro (+1, compagnie 0,837, pompe bianche 0,818), metano servito a 1,657 euro/kg (-1, compagnie 1,726, pompe bianche 1,600), Gnl 2,149 euro/kg (-4, compagnie 2,152 euro/kg, pompe bianche 2,146 euro/kg).

Questi, invece, i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,836 euro/litro (servito 2,049), gasolio self service 1,713 euro/litro (servito 1,953), Gpl 0,924 euro/litro, metano 1,944 euro/kg, Gnl 2,224 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 501 euro per mille litri (-1, valori arrotondati), diesel a 524 euro per mille litri (-10, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.229,59 euro per mille litri, diesel a 1.141,47 euro per mille litri.