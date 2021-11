WEC Italia, Loretana Cortis è la nuova Vicepresidente

Grande notizia per il mondo del management italiano. Oggi si è riunito il Consiglio Direttivo WEC Italia che ha approvato all’unanimità la designazione da parte di Saipem della Dott.ssa Loretana Cortis (nella foto) in qualità di Consigliere e Vicepresidente WEC Italia. La Dott.ssa Cortis è direttore della Comunicazione del Marketing, dei Rapporti Istituzionali e della Sostenibilità di Saipem.

Con questa nomina, WEC Italia, amplia sempre più la diversità di genere del proprio board ed accoglie la prima Vicepresidente donna nella storia dell’Associazione. E adesso alcune info sulla Dott.ssa Cortis. È nata a Roma, è sposata e ha un figlio. Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma ed ha completato la propria formazione manageriale conseguendo alcuni Master e, in particolare, specializzandosi in Politica e Legislazione Bancaria e del Mercato Mobiliare presso l’Università La Sapienza, in Pubbliche Relazioni presso Ateneo Impresa, in Tecnica e Scienza della Legislazione presso l’ISLE di Roma. Entra a far parte del Gruppo Poste Italiane nel 2004, dove ha ricoperto diversi incarichi e responsabilità; tra l’altro, nel 2010 ha assunto la responsabilità della Funzione Affari Istituzionali. Ha seguito il dossier prodromico alla quotazione in borsa. Dal 2015 al 2017 è stata responsabile della Funzione Affari Legislativi. Dal 2017 a giugno 2021 è stata responsabile della Funzione Relazioni Istituzionali mantenendo anche la funzione Affari Legislativi. Ha maturato qualificate esperienze in aziende private operanti nel settore finanziario e del turismo curando le relazioni esterne e gli affari generali e presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dove ha, tra l’altro, contribuito all’attività dell’Unità Antipirateria. Ha ricoperto diversi incarichi, in particolare, come membro del Consiglio Direttivo di Valore D e membro della Giunta Unindustria – Unione degli Industriali e delle imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo. E’ stata Presidente del Consiglio di Amministrazione di CLP – Consorzio Logistica Pacchi – Gruppo Poste Italiane. Unitamente alla rappresentanza legale della Società le sono stati attribuiti poteri inerenti i rapporti con le Autorità e gli Enti nazionali ed esteri, relazioni con la stampa, supervisione d’intesa con l’amministratore delegato delle attività di controllo interno. E’ stata Consigliere di Amministrazione della Società Address Software – Gruppo Poste Italiane. Tra le pubblicazioni scientifiche: “Private Equity: Modalità operative”, in “Quaderni del Dipartimento di Teoria economica e metodi quantitativi per le scelte politiche” dell’Università di Roma “La Sapienza” e “Leasing di aeromobile, odierna tecnica di finanziamento dell’aviazione civile”, in “Rivista italiana del leasing e dell’intermediazione finanziaria”, ed. Giuffrè. In ordine a tale pubblicazione l’autrice è citata come dottrina in diverse pubblicazioni sulla locazione finanziaria tra cui nel volume “La Locazione Finanziaria” del prof. Renato Clarizia e nella bibliografia essenziale sulla Convenzione sul Leasing finanziario internazionale predisposta dall’UNIDROIT.