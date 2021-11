Digitale e sanità: confronto a Roma degli esperti

Importante necessità sulla quale si confronteranno a Roma esperti sia italiani che internazionali, durante la giornata di giovedì 11 novembre presso la Galleria del Cardinale

A organizzare l’evento è il gruppo Dedalus, attivo sul fronte dei sistemi informatici clinico-sanitari a supporto dei professionisti e delle strutture. Per rendere tutto ciò possibile è stata inoltre creata una partnership con The G20 Health & Development Partnership (G20Hdp), organizzazione di advocacy che mira a garantire che i Paesi del G20 coordinino le loro strategie di innovazione sanitaria per affrontare il crescente peso delle malattie trasmissibili e non trasmissibili a livello globale.

Le sessioni in programma sono due, la prima riguardante “La digitalizzazione del sistema sanitario, gestione dei dati e interoperabilità” – interverranno Domenico Mantoan, direttore generale Agenas; Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio; Michael Beyer, Ceo e direttore sanitario dell’ospedale universitario di Augusta; Chris Johnson, Ccio Papworth Trust di Cambridge; Francesca Viviani, Digital Health Expert Gartner; Ioana-Maria Gligor, capo Unità European Reference Networks e Sanità digitale presso la Commissione europea, Direzione generale Salute e Sicurezza alimentare – mentre la seconda avrà come focus “L’iniziativa One Health e la sostenibilità nel sistema sanitario”, anche a questa sessione interverranno grandi nomi come Walter Ricciardi, presidente World Federation of Public Health Associations; Mario Plebani, presidente della Federazione europea di medicina di laboratorio; Nicoletta Luppi, della giunta Farmindustria; Francesca De Maio, responsabile Direzione Sostenibilità ambientale e Salute dell’Ispra; Angela Ianaro, Commissione Affari sociali della Carmera e Intergruppo parlamentare Innovazione.

Concluderanno Ian Donnelly, patron G20Hdp, e l’amministratore delegato di Dedalus, Andrea Fiumicelli, insieme a Giorgio Moretti, presidente e fondatore dello stesso.