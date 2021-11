Stellantis & You, Sales and Services è il nuovo nome commerciale per la divisione retail

Il nuovo nome commerciale della divisione retail di Stellantis è Stellantis & You,Sales and Services, risultato della fusione risalente allo scorso mese di febbraio di PSA Retail (ex divisione retail di proprietà di Groupe PSA) con Motor Village (ex divisione retail di proprietà del gruppo FCA).

Il nuovo nome – si legge in una nota – rafforzerà il senso di appartenenza degli 11.300 collaboratori di Stellantis & You, Sales and Services. Aiuterà inoltre a presentare i punti di forza del network e l’offerta specifica ai clienti finali nei 12 Paesi in cui opera (Europa e Marocco), sotto un unico e ambizioso banner.

“Il nostro nuovo nome possiede un profondo significato e ribadisce una promessa ambiziosa per collaboratori e clienti” – afferma Anne Abboud, Senior Vice-President di Stellantis & You, Sales and Services -. “Tutti i nostri collaboratori sono desiderosi di assistere i clienti nel miglior modo possibile, con un approccio umano che caratterizza la qualità dei servizi di riferimento”.