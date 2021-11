E-Distribuzione, partita in Friuli Venezia Giulia la campagna di controllo e monitoraggio in volo delle linee aeree a Media Tensione

Partita ieri in Friuli Venezia Giulia la campagna di controllo e monitoraggio in volo delle linee aeree a Media Tensione di E-Distribuzione (nella foto, l’a. d. Vincenzo Ranieri), che interesserà complessivamente 84 comuni, 1340 km di linee elettriche per un totale di 80 ore di volo delle province di Udine, Pordenone e Gorizia. Lo annuncia la società del Gruppo Enel. Obiettivo è “ridurre il numero di interruzioni di corrente e migliorare sempre più la qualità del servizio elettrico offerto alla clientela”.

“Il controllo aereo e il monitoraggio della rete elettrica – sottolinea Luciano Cardin, responsabile Esercizio Rete E-Distribuzione Veneto e Fvg – rappresentano un’attività fondamentale per garantire un servizio continuativo e volto all’eccellenza. Si tratta di una tipologia di intervento che presenta molti vantaggi e che nel corso degli anni ci ha permesso di ridurre in modo significativo i tempi necessari per i controlli, aumentandone l’accuratezza, evitando la necessità di interruzioni programmate, garantendo quindi a cittadini e imprese del territorio una rete elettrica affidabile e resiliente”.