Abb Italia, la flotta aziendale sarà interamente elettrica entro il 2030

Il gruppo ABB rafforza l’impegno verso la sostenibilità decidendo di elettrificare la flotta di veicoli aziendali entro il 2030. ABB Italia ha deciso inoltre di offrire un incentivo a tutti i dipendenti assegnatari di auto aziendali che decidano di installare una colonnina di ricarica ABB presso la propria abitazione, affiancata da una convenzione aperta a tutti i dipendenti che vogliano fare la scelta dell’elettrico. “La nostra strategia di sostenibilità si basa su un impegno concreto che potrà contribuire alla trasformazione della società e dell’industria verso modalità operative sempre più efficienti e sostenibili” ha dichiarato Emiliano Diotallevi, Country HR Manager di ABB Italia. “Questo passo concreto ci porta verso la realizzazione degli obiettivi fissati da ABB per il 2030: si affianca ad altre iniziative che toccano tutti i nostri siti. La nostra ambizione è quella di arrivare a un impatto zero delle attività operative: la decisione di approvvigionarci al 100% di elettricità rinnovabile certificata, implementata sin dal 2019, è un grande passo in questa direzione” afferma Gianluca Lilli, Amministratore Delegato di ABB SpA.