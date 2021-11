30 milioni d’investimenti da parte di Barilla per l’impianto di Rubbiano

Ammonta a 30 milioni di euro la somma che la Barilla destinerà all’impianto di Rubbiano, in provincia di Parma, ad oggi il più grande d’Europa. L’operazione rientra nel piano di sviluppo da 1 miliardo di euro nel quinquennio 2020-2024, prevede l’allestimento di una nuova linea di produzione che ha come obiettivo l’aumento della capacità globale produttiva delle tipologie di pesto, creando inoltre le condizioni per un aumento dell’occupazione nello stabilimento che oggi conta circa 300 persone.

Giovanni Palopoli, direttore operation meal solution Gruppo Barilla, ha affermato che l’azienda è particolarmente soddisfatta di questa operazione perché “in linea con il nostro desiderio di continuare a investire nel sistema Paese in un momento storico in cui tutti devono fare la loro parte per contribuire a un’occasione unica di rilancio dell’economia nazionale”.

La Barilla, in questo settore, è oggi leader sì in Italia, ma anche in Europa continentale e negli ultimi anni ha visto la propria crescita sempre a doppia cifra. Particolarmente importante è la crescita nelle Americhe e in Europa, dove le vendite di sughi e salse seguono di pari passo quelle della pasta.