Ritardo sul volo Ryanair Catania Roma, risarcimento per i passeggeri

Quasi 4 ore di ritardo per il volo Catania – Roma Fiumicino del 4 novembre 2011 operato da Ryanair, ai passeggeri spetta 250€ di compensazione pecuniaria

Ancora una spossante attesa segnalata dai passeggeri del volo Ryanair Catania-Roma di ieri arrivato a destinazione con un pesante ritardo.

Ci riferiamo nello specifico al volo in ritardo FR1160 della giornata di ieri, 4 novembre 2021, con partenza schedulata dall’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania Fontanarossa per le 20:35 ed arrivo sull’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino per le 22:00, arrivato a destinazione alle ore 01:55 del giorno successivo accumulando un ritardo all’arrivo pari a 3 ore e 55 minuti.

Alcuna comunicazione da parte della compagnia aerea irlandese a spiegare i motivi del ritardo in oggetto e, a quanto segnalato da passeggeri a bordo, nessuna giustificazione è nemmeno stata data dagli assistenti di volo.

Lo Staff Tecnico di Italia Rimborso, attraverso verifiche effettuate, non ha individuato la presenza di circostanze eccezionale intervenute a causare il ritardo del volo in oggetto, stando a ciò quindi, per i numerosi passeggeri, sembrerebbe spianarsi la strada verso la “compensazione pecuniaria”, un risarcimento forfettario del disagio vissuto riconosciuto dal Regolamento Europeo 261/2004 ai passeggeri di quei voli arrivati a destinazione con un ritardo all’arrivo di almeno 3 ore (in assenza di circostanze eccezionali non addebitabili alla diretta responsabilità della compagnia aerea).

