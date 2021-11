Reddito di cittadinanza: truffa da 20 milioni di euro in 5 regioni

Tra i colpevoli anche proprietari di Ferrari, barche e svariati immobili

Ammonta a ben 20 milioni di euro la somma scoperta dai Carabinieri del Comando Interregionale “Ogaden” con l’aiuto dei militari del comando Tutela del Lavoro nel periodo che va dal primo maggio al 17 ottobre scorsi. Le irregolarità sono state riscontrate nelle regioni di Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. Per un totale di 5mila casi, 1338 individui erano già noti alle forze dell’ordine e 90 hanno alle spalle condanne o precedenti per gravi reati di tipo associativo. Le denunce emesse riguardano 3.484 persone.

Per la sola Campania, la truffa in questione arriverebbe alla cifra di 5 milioni di euro. I Carabinieri del Comando provinciale e del Nucleo Ispettorato Lavoro di Napoli hanno messo in atto un lavoro corale aiutati anche dall’Inps, in questo modo è stato possibile passare al setaccio un imponente numero di istanze di reddito di cittadinanza e scoprire 2.441 posizioni irregolari che sono state poi tutte revocate. Molte sono risultate intestate a camorristi e a loro parenti, a parcheggiatori abusivi, rapinatori, truffatori e lavoratori in nero. Tra le persone denunciate, la maggioranza è tutta italiana.

L’altra grande somma riguarda, invece, la Basilicata. Qui sono state riscontrate irregolarità per oltre 2.3 milioni di euro, accertate dai Carabinieri della Legione ‘Basilicata’ nell’ambito di controlli sui beneficiari del reddito di cittadinanza, cominciati nello scorso mese di maggio e che hanno successivamente portato alla denuncia di 399 persone.