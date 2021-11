Meta (Facebook) sospende l’uso del riconoscimento facciale

Servono nuove norme

Meta, ovvero il nuovo Facebook, ha deciso di sospendere l’utilizzo del riconoscimento facciale nella sua piattaforma. A dirlo è il gigante dei social media facendo riferimento alle “molte preoccupazioni riguardo al ruolo della tecnologia per il riconoscimento facciale nella società”. “Gli organismi di controllo stanno ancora approntando le regole per governare l’uso” di questa tecnologia, si legge nell’annuncio postato su un blog da Jerome Pesenti, vice presidente per l’intelligenza artificiale di Facebook.

“In questa situazione di incertezza, noi crediamo che limitare l’uso del riconoscimento facciale a casi limitati sia appropriato”, ha detto, annunciando che Face Recognition system sarà sospeso “nelle prossime settimane”. Verranno anche cancellati i template relativi ad oltre un miliardo di persone, oltre un terzo degli utenti di Facebook quotidianamente attivi, i quali hanno scelto di adottare il sistema, che notifica automaticamente ogni volta che l’utente appare in foto oppure in video postati da altri.