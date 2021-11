Nel mese di ottobre numero record di passeggeri per l’aeroporto di Cagliari: 321mila

Nella stagione Summer hanno transitato quasi 2 milioni di persone

Un ottobre da record quello dello scalo aeroportuale di Cagliari, i passeggeri ammonterebbero a 321mila portando a un 106% di crescita rispetto allo stesso mese dell’anno passato. Il dato, inoltre, si avvicinerebbe ai livelli raggiunti nel 2019, prima della pandemia da Covid-19. Per quanto riguarda il traffico, il consuntivo nei mesi di picco della Summer season 2021 è del tutto soddisfacente: nel periodo che va da giugno a ottobre sono stati circa 1.950.000 i passeggeri che hanno scelto l’aeroporto di Cagliari come punto di approdo o di partenza per le proprie vacanze. Il tutto è stato possibile anche grazie alla Sogaer: le destinazioni servite sono 85, nazionali e internazionali.

Sulla scia dell’esito appena raggiunto, la programmazione per la Winter season 2021/22, avviata il 31 ottobre, prevede un’offerta altrettanto ricca, con 38 collegamenti di linea di cui 27 nazionali e 11 internazionali, per un totale di 33 destinazioni servite. Inoltre, i dati riguardanti il ponte di Ognissanti sarebbero molto incoraggianti: nell’aeroporto cagliaritano hanno transitato – tra il 29 e il 2 novembre – all’incirca 51.000 passeggeri.