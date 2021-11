Moulinex: al via il digital branded content “Sapori di casa” con lo Chef Bruno Barbieri

Il progetto di video-strategy è stato gestito interamente dal gruppo dentsu : strategia e creatività di The Story Lab e pianificazione media di iProspect . Casa di produzione The Big Angle

Moulinex lancia il nuovo progetto di branded content “Sapori di casa” realizzato da The Story Lab , la full creative advertainment agency di dentsu Italia . Il format creativo si articola in quattro appuntamenti video che avranno come protagonista lo Chef Bruno Barbieri , 7 stelle Michelin in carriera che prosegue la collaborazione con il brand francese in qualità di Ambassador dei prodotti Moulinex. Chef Barbieri, con la sua capacità di integrare nella propria cucina estro e sperimentazione, è il volto ideale per raccontare il nuovo modo di cucinare promosso da Moulinex, fatto di creatività e innovazione, ma anche semplicità e rapidità grazie alla tecnologia delle nuove generazioni di Moulinex Companion e Cookeo . Lo storytelling di “ Sapori di casa ” con Barbieri e Moulinex si concentra sui tanti momenti dedicati alla cucina durante la nostra routine quotidiana: ognuno di essi scandisce anche alcuni momenti della nostra vita. Da un pranzo veloce tra gli impegni settimanali a un aperitivo per rilassarsi con gli amici, ogni occasione rappresenta una nuova sfida per dare spazio alla creatività . Ed è proprio da qui che si snoda il racconto che vedrà lo Chef Barbieri impegnato nella preparazione di quattro ricette per “reinventare” le principali occasioni in cucina grazie all’aiuto agli ultimi nati in casa Moulinex: i-Companion Touch XL e Cookeo Touch wifi.



I diversi momenti di consumo forniranno, inoltre, l’opportunità di mostrare le caratteristiche specifiche di ciascun prodotto. Cookeo Touch wifi, problem solver che coniuga rapidità e semplicità , sarà utilizzato dallo Chef Barbieri per un pranzo gustoso tra gli impegni di lavoro, e per una cena veloce ma salutare. i-Companion Touch XL, che potenzia la creatività in cucina e permette di osare , sarà invece il partner dello Chef per la preparazione di un aperitivo chic con gli amici e un pranzo in famiglia. Oltre ai quattro video branded content declinati in diversi formati (long form, preroll, cut da 15” e 30”, banner, native, skin, domination), la campagna prevede anche contenuti per i canali social del brand , che The Story Lab segue dal 2017, e per i quali è stato realizzato uno storytelling dedicato. ​

La pianificazione media , sempre firmata da dentsu italia e curata da iProspect, si concentrerà su YouTube e sui principali siti a tema food&lifestyle.

