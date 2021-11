Expo Dubai: Forum Italiano dell’Export, “importante opportunità per il Made in Italy”

“L’Expo di Dubai costituisce un momento cruciale per lo sviluppo dell’export italiano. Il Forum Italiano dell’Export, attraverso il suo Presidente Lorenzo Zurino, sarà pertanto, non soltanto presente, ma parte attiva nella diffusione del Made in Italy. Si tratta infatti del primo evento mondiale post-pandemia, in un contesto internazionale, in cui l’Italia può esprimere grandi potenzialità. Abbiamo bisogno di imprenditori coraggiosi, capaci di guardare avanti, che vanno accompagnati, sostenuti e supportati sulla presenza sui mercati esteri. Il nostro tessuto economico delle eccellenze è spesso composto da piccole imprese: occorre meritocrazia dei progetti e non pericolosi automatismi che rischiano di vanificare l’enorme sforzo economico che grava sul PNRR, destinando tali importi a diverse finalità. Dunque, è imperativo parlare di competenze, esperienza e professionalità. Il compito del Forum e’ proprio quello di unire i più rilevanti players nel panorama imprenditoriale ed istituzionale italiano ed estero, è questa volta lo farà da e per Dubai” – Cosi Francesco Corbello, nella foto, Presidente Forum Italiano dell’Export per la Regione Campania.