Unindustria, Massimiliano Paolucci spiega come attuare la transizione ecologica

In questo video della serie Traiettorie d’Impresa di Unindustria, il presidente del gruppo tecnico energia, Massimiliano Paolucci (nella foto), racconta come attuare la transizione ecologica. Paolucci è anche direttore relazioni esterne, affari istituzionali e sostenibilità di Terna nonché presidente di Terna Plus (la società del Gruppo responsabile dello sviluppo di nuovi business nel mondo). Egli è un serio professionista dirompente, sempre sul pezzo. Il mondo della comunicazione non ha più segreti per lui e si vede. Un vero capitano di ferro che sa coordinare al meglio la sua squadra ottimizzando tempi e prestazioni.