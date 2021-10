Poste Italiane, in Friuli Venezia Giulia continua la crescita delle consegne dei pacchi E-commerce

In Friuli Venezia Giulia continua la crescita delle consegne dei pacchi E-commerce da parte di Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco): nei primi otto mesi del 2021 – informa la società in una nota – è stato registrato un aumento dei volumi del 32% rispetto allo stesso periodo del 2020, anno nel quale, anche a causa della pandemia, si era già verificato un forte incremento degli acquisti online. In regione sono operativi 16 Centri di distribuzione (Pordenone 5, Trieste 2, Gorizia 2, Udine 7) e 733 mezzi (342 automobili e 391 motorini). Ogni giorno in Italia – ricorda la società – vengono consegnati circa un milione di pacchi “portando il gruppo ad essere leader nel mercato dell’e-commerce grazie a una rete di prossimità nella quale il 94% degli italiani si trova a non più di cinque minuti di distanza da un punto di erogazione dei servizi di Poste italiane”. In Friuli Venezia Giulia sono 214 gli esercizi aderenti alla Rete Punto Poste. Inoltre sono presenti 3 Locker (Udine, Gorizia e Trieste), punti self-service.