Caro carburanti, Carelli (Coraggio Italia): 100 euro di bonus per aiutare le famiglie in difficoltà

“Si parla in questi giorni di corsa dei prezzi del carburante. Secondo i dati settimanali del Ministero della Transizione Ecologica, infatti, i prezzi si attestano, in modalità self service, a 1,746 euro al litro per la benzina, a 1,608 euro per il gasolio e a 0,826 euro per il Gpl. Dati allarmanti, i più alti dal 2014, se si pensa anche a tutti gli altri ulteriori rincari, aggravati dalla già delicata situazione economica post pandemica. Anche l’Italia, come già la Francia, deve approvare un bonus carburante da 100 euro per le famiglie a basso reddito, con ISEE inferiore ai 30mila euro. Una misura, questa, necessaria per permettere di supportare i consumatori durante il periodo di ripresa del nostro Paese” – Così il deputato di Coraggio Italia, Emilio Carelli, nella foto.