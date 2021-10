Italdesign, Antonio Casu è il nuovo a. d.

Antonio Casu, nella foto, succede a Joerg Astalosch nella carica di amministratore delegato di Italdesign.

“Antonio Casu è per noi la persona ideale per guidare la nostra azienda non solo per la sua conoscenza del team e dei nostri clienti – spiega il presidente Dirk Grosse-Loheide – Antonio ha costruito la sua carriera in gran parte all’interno di Italdesign. Ha ricoperto progressivamente cariche sempre più di prestigio e di responsabilità in diverse aree della direzione tecnica e ha maturato un’ottima esperienza a 360° all’interno del gruppo durante i suoi anni di lavoro in Germania. Tutti questi fattori lo caratterizzano come il miglior candidato al ruolo di amministratore delegato”. “Sono veramente onorato della fiducia che il nostro presidente, Joerg e l’Italdesign tutta hanno riposto in me – ha detto Antonio Casu – Sono sicuro che con un team come il nostro potremo fare continuare a fare grandi cose”.

“Desidero congratularmi con Antonio per il passaggio a questo nuovo ed entusiasmante incarico e augurare a lui e a tutti ogni successo – ha affermato il Ceo uscente Joerg Astalosch – Sono sicuro che Antonio guiderà Italdesign verso nuove sfide e genererà la massima soddisfazione professionale che questa azienda merita”.

Joerg Astalosch, a cui l’Azienda esprime “il ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi sei anni” rimarrà nel Gruppo Volkswagen con nuove responsabilità.