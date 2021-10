Trenitalia, Corradi: stiamo migliorando tutti gli indici

“Stiamo migliorando tutti gli indici, come la puntualità e la ‘customer satisfaction’, il risultato riportato dagli utenti, siamo arrivati al 96%” e per il futuro “l’obiettivo è riuscire ad offrire la stessa qualità di servizio presente sulle frecce anche sui treni regionali”. Così l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, nella foto, durante la presentazione del nuovo servizio di corse regionali, in partnership con Marvel, per l’evento ‘Lucca Comics & Games 2021’. “Questo è un momento importantissimo – spiega Corradi – perché già dopo 2 anni di contratto con la Regione Toscana inauguriamo l’11esimo treno Rock che supporterà tutte le persone che vogliono andare a Lucca per il Comics, è sempre più importante riuscire a dare un servizio con il treno anche per gli eventi”. La sponsorizzazione dell’azienda statunitense che ‘ricopre’ con i manifesti del nuovo film i treni “ha due scopi, avvicinare sempre più le persone, soprattutto giovani, ai treni, perché il trasporto regionale sta migliorando molto e per noi è importante farlo conoscere. L’altro è supportare gli eventi con i treni, convincere gli italiani a sceglierli come mezzi per andare ai grandi eventi”. Al taglio del nastro erano presenti anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli.

“Con la Regione i rapporti stanno andando molto bene – sottolinea Corradi – gli indici stanno migliorando, per arrivare a risultati così buoni è decisiva la collaborazione con la Regione altrimenti non ci riusciremmo”. L’ad di Trenitalia traccia anche un bilancio del 2021 “è stato un anno particolare, speravamo in una ripartenza più veloce, invece alla fine la pandemia ci ha frenato, però abbiamo imparato come spostare grandi quantità di gente ma sempre con la massima sicurezza”. Quanto alle prospettive future “contiamo di muoverci sempre di più, anche nel trasporto regionale, per incentivare il turismo”.