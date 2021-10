L’aeroporto di Palermo premiato come migliore scalo aereo d’Europa 2021

L’aeroporto di Palermo ha ricevuto il Best Airport Award 2021, il premio migliore scalo aereo d’Europa 2021 della categoria 5-10 milioni di passeggeri. E Giovanni Scalia, Ceo Della società di gestione Gesap, è stato nominato all’unanimità nel board di Aci Europe. Ad assegnare il riconoscimento è stata l’associazione Aci Europe (Airports Council International), che riunisce oltre 500 scali aerei di 46 paesi, durante la 31esima assemblea generale e congresso annuale che si sta svolgendo a Ginevra. All’aeroporto di Palermo è stato riconosciuta la capacità di resilienza durante la pandemia, del recupero del traffico passeggeri grazie al consolidamento e allo sviluppo dei rapporti commerciali con le compagnie aeree; di aver applicato tempestivamente le misure anti-covid all’interno delle strutture aeroportuali, con soluzioni innovative come la creazione di un centro tamponi di mille metri quadrati e l’info point; per l’impegno sulla sostenibilità ambientale, con l’acquisizione del secondo livello “Riduzione” dell'”Airport Carbon Accreditation” e la realizzazione di un parcheggio auto con la produzione di energia dai pannelli fotovoltaici. “Si tratta – dice il sindaco metropolitano di Palermo, Leoluca Orlando – di un riconoscimento molto importante che conferma la credibilità e il ruolo della struttura aeroportuale e la grande attrattività a livello internazionale della realtà palermitana. L’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, grazie all’ottima gestione di Gesap, è tra gli scali italiani che ha meno sofferto la crisi pandemica e che continua a registrare numeri altissimi di passeggeri e di compagnie straniere pronte ad investire su nuove rotte. Esprimo il mio apprezzamento per la nomina del ceo di Gesap Giovanni Scalia nel board di Aci Europe, un riconoscimento importante per il lavoro svolto”.