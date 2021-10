Ecomondo, ACEA Ambiente riceve menzione speciale dall’ISPRA per le video dichiarazioni ambientali EMAS 2021

Oggi, nell’ambito di Ecomondo, Acea Ambiente, la società del Gruppo Acea che si occupa del trattamento e della valorizzazione dei rifiuti, presieduta da Giovanni Vivarelli, ha ottenuto una menzione speciale da parte di ISPRA per le video dichiarazioni ambientali e per l’efficace utilizzo per fini di comunicazione del logo EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), l’organizzazione che valuta l’efficacia della comunicazione aziendale sulla gestione degli impianti. Nel settore del waste, Acea Ambiente è stata l’unica realtà ad aver avuto questo riconoscimento. Si tratta di video, della durata di circa 15 minuti, che raccontano l’impegno di Acea Ambiente per la salvaguardia dell’ambiente e per la riduzione delle emissioni di C02 attraverso l’uso di metodi e tecnologie innovative, coerenti con gli obiettivi di sostenibilità SDGS dell’Agenda ONU 2030. I video sono visibili presso lo stand di Acea ad Ecomondo ma anche online sul sito internet del gruppo (https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-persone/ambiente/certificazioni).