Enel, Ferranti: si deve saper guardare anziché solo vedere e leggere il contesto valorizzando la propria sensibilità

“Studiare e avere la curiosità di apprendere continuamente, saper guardare, anziché solo vedere, e leggere il contesto valorizzando la propria sensibilità emotiva e intelligenza relazionale, non avere paura di sbagliare”. Cecilia Ferranti, nella foto, Responsabile Comunicazione Italia, è intervenuta alla giornata di apertura del Master in Comunicazione e New Media di RCS Academy, sottolineando il nostro impegno per la #transizioneenergetica e la sostenibilità come fattore abilitante anche per uno sviluppo sociale equo e inclusivo. #StemYourSelf #TalentoInEnel #EnelItalia #EnelUp4Education #RCSAcademyMaster