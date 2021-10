Black friday: lo shopping digitale è il più scelto dagli italiani

Ormai il Black Friday è diventato una delle ricorrenze più attese dagli italiani che, sempre di più e con sempre maggiore anticipo, iniziano a cercare online le migliori occasioni. Infatti, nel periodo che precede il venerdì nero, i marketplace di ShopFully registrano un boom delle letture di contenuti in App e Web, soprattutto legati a prodotti dell’elettronica con +160%, un +13% del numero di sessioni per singolo utente e un +22% del numero di letture medie per ogni sessione. Lo dimostra il fatto che nel periodo che precede il Black Friday aumentano le ricerche legate a piccoli elettrodomestici del +51%, televisori +33% e gaming del +23% sui marketplace ShopFully come DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile, che insieme rappresentano uno degli hub più utilizzati dagli italiani per lo shopping dopo Amazon ed eBay. Un altro trend importante che si consolida è che gli italiani sfruttano questo momento come un’occasione per prepararsi agli acquisti di Natale. Aumentano infatti anche le ricerche di prodotti inerenti all’arredamento con +38%, giochi e infanzia con +81% e prodotti dedicati agli animali con +12%. Brand e retailer sono chiamati a relazionarsi con un consumatore sempre più digitale, che in circa il 70% dei casi si informa online, attraverso il proprio smartphone, sugli acquisti che effettuerà in store. Ed è proprio attraverso lo smartphone che si giocherà la partita principale della digitalizzazione del Retail.Nonostante questo però il canale fisico rimane un punto fermo con un ruolo centrale: oltre il 90% degli acquisti infatti avviene ad oggi all’interno dei negozi tradizionali.



“Ci avviciniamo ad uno dei momenti in assoluto più caldi dell’anno per lo shopping e il settore Retail si deve interfacciare con un consumatore che, ancora di più nel post-pandemia, vuole fare acquisti nei negozi fisici, è sempre più digitalizzato e cerca nel fisico i servizi aggiuntivi che il digitale può offrire” commenta Marco Durante, VP Sales & Marketing Italia di ShopFully. “In questo contesto noi di ShopFully facilitiamo l’incontro di Brand e Retailer con questo nuovo consumatore, offrendo anche soluzioni ad hoc che permettono di presidiare il Black Friday in maniera full digital, moltiplicando i touchpoints per le strategie omnicanale, tra cui l’integrazione di contenuti dinamici (video e GIF) nei volantini pdf e la search con prodotti in evidenza. Sempre di più i negozi avranno infatti la necessità di implementare nuove forme di relazione con il consumatore ed esse passeranno necessariamente per lo smartphone, come evidenziano chiaramente anche i risultati della nostra indagine”.