Gucci in arrivo sulla Hollywood Boulevard

La scelta di Gucci per il suo prossimo show è ricaduta sulla West Coast. La nuova collezione del direttore creativo Alessandro Michele, intitolata “Gucci Love Parade”, verrà presentata il due novembre a Los Angeles con una sfilata lungo la famosa Hollywood Boulevard. Il prossimo défilé di Gucci celebrerà il centenario della maison fondata da Guccio Gucci a Firenze nel 1921. A cento anni dalla sua nascita la label è oggi il marchio più performante del gruppo Kering; ancora una volta infatti, Gucci ha trainato il colosso di Pinault nell’ultimo trimestre fiscale. Nel Q3 la maison ha incassato ricavi da 2,18 miliardi di euro.

“Gucci – si legge in una nota della griffe – è orgogliosa di mettere in risalto il connubio tra creatività e cultura nella città di Los Angeles, che si prepara alla rinascita dopo la pandemia”. Inoltre nell’ambito del programma Gucci Changemakers promosso da Gucci Equilibrium, la maison offrirà un contributo alle comunità di Los Angeles e Hollywood con una donazione volta a supportare le persone senza fissa dimora e la salute mentale.