Bitcoin ed euro: segnato il nuovo massimo storico contro la moneta unica

Bitcoin segna un importante massimo storico contro la valuta fiat, tra cui anche l’euro

A mostrarcelo sono i dati di Cointelegraph Markets Pro e TradingView, evidenziando come questa notte BTC/USD abbia toccato i 64.490$ su Bitstamp, l’exchange di criptovalute con sede in Lussemburgo. Questo rialzo è risultato nella chiusura giornaliera più alta di sempre per Bitcoin, che vola intorno ai 64.230$, anche se ha mancato il picco dell’aprile scorso di poche centinaia di dollari.

Un altro record della principale criptovaluta è quello di aver registrato dei massimi storici nuovi contro diverse valute fiat – valuta nazionale non collegata al prezzo di una data materia prima come lo è per l’oro o l’argento – tra cui yen giapponese, dollaro australiano e il nostrano euro.

Secondo l’opinione del noto trader Crypto Ed, questo è il giusto momento per riconsiderare i possibili target: “Sintesi: a 40.000$ ho menzionato i 73.000$ come primo target, ma credo che saliremo ulteriormente e continueremo a estendere queste onde. C’è anche una buona probabilità che non torneremo sotto i 60.000$ per un bel po’” ha fatto presente, rassicurando che lo scenario peggiore vedrebbe solo una leggera contrazione del titolo a 58.000$ per poi, però, risollevarsi.