Fiat Professional e Leo Burnett presentano il nuovo eDucato, alleato dei professionisti e della Natura

Fiat Professional è on air con una campagna dedicata al nuovo eDucato, ideata e interamente realizzata dall’agenzia – Leo Burnett, parte di Publicis Groupe. La nuova campagna nasce per supportare il lancio della versione zero emissioni di eDucato richiamando l’attenzione sulle caratteristiche del veicolo – 100% elettrico, 100% Ducato e 100% adatto per ogni missione – che lo rendono migliore alleato sia dei professionisti che della Natura. Per quanto siano autonomi, tutti i professionisti devono sottostare a qualcuno più in alto di loro: la natura.

Un capo che fornisce le risorse per lavorare, ma che “fa anche il bello e il cattivo tempo”, dettando i ritmi delle loro giornate lavorative. Ma anche i capi più intransigenti hanno bisogno di collaboratori su cui fare affidamento. Da qui nasce l’idea del film, raccontato in prima persona dalla voce della natura, che lancia un invito a tutti i professionisti a lavorare insieme, per garantire al mondo un futuro migliore. Dichiara Maurizio Spagnulo, General Manager della sede torinese di Leo Burnett: “Il primo veicolo totalmente elettrico della gamma Fiat Professional si meritava un lancio importante con un messaggio forte: “working for a better future” è il claim che vuole dimostrare l’attenzione che anche un brand di veicoli commerciali ha per l’ambiente, confermando la sua tradizionale vocazione sempre al fianco dei professionisti”. Il video spot 45’’ andrà on air sui canali digitali del brand. La regia è di Davide Gentile. La pianificazione è curata da Starcom.