Onim, 1.200 i video sponsored pubblicati a settembre su YouTube

Dopo il report mensile destinato ad analizzare i post nati dalla collaborazione brand/influencer su Instagram, Onim, l’Osservatorio Nazionale Influencer Marketing, grazie anche al supporto di Talkwalker, integra YouTube. Previsto un report gratuito, ogni mese, per definire insight e caratteristiche come il numero dei video branded creati da influencer/creator, interazioni, topic, contenuti più performanti.

La prima uscita riguarda settembre 2021. Ammontano a circa 1.200 i video sponsored pubblicati, video in grado di produrre più di 1,7 milioni di interazioni e 33 milioni di utenti.

Analizzando topic, hashtag usati e i video più performanti, il gaming resta in evidenza, con Two Players One Console estremamente attivi nei video branded. Rilevante è anche il filone dell’intrattenimento, tra meme, prank e challenge. Nella maggior parte dei casi le attività non sono video dedicati a brand e prodotto, ma si confermano estremamente utilizzati gli inserimenti degli stessi in video che trattano altri topic, seppur inerenti.

Ci sono molti brand legati al mondo gaming (Roblox, Minecraft, Fortnite) e al digital (Facebook, Amazon, Twitter). Interessante la presenza di Coca-Cola, riscontrata anche in Instagram e figlia di una forte attività dal mese di agosto.

“La mappatura anche di YouTube – dice Matteo Pogliani (nella foto), founder ONIM – ci permette di dare un’istantanea ancora più precisa e dettagliata delle attività di influencer marketing in Italia. Un canale, YouTube, meno utilizzato per questioni di budget, ma assolutamente chiave nelle attività che vedono coinvolti creator e influencer. A dircelo le interazioni generate, ma ancor di più la natura/qualità dei video stessi. Con questo nuovo report mensile siamo sicuri di rafforzare ancora di più la mission dell’Osservatorio, migliorare la cultura di mercato e professionisti.”