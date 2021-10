Fitch alza il rating di Ifis Npl Servicing che si conferma tra i migliori servicer del mercato

Ifis Npl Servicing Spa, la controllata del Gruppo Banca Ifis (nella foto, l’a. d. Frederik Geertman) specializzata nella gestione e recupero dei crediti Npl anche per conto terzi, riceve un upgrade importante da Fitch Ratings. L’agenzia ha, infatti, incrementato l’Asset-Backed Special Servicer Rating a ABSS1- da ABSS2 e ha confermato lo Special Servicer Ratings residenziale e commerciale della società, rispettivamente, a RSS2+ e CSS2+. Il rating di Fitch posiziona Ifis Npl Servicing tra i migliori servicer del mercato nella gestione e nel recupero di numerose categorie di crediti Npl. L’attività di Ifis Npl Servicing attualmente svolta sul portafoglio di proprietà della Banca e per conto terzi in futuro potrà essere estesa anche a portafogli Npl acquistati dal Gruppo Banca Ifis in partnership con co-investitori. Secondo Fitch, il controllo del rischio di Ifis Npl Servicing è forte e meritevole della migliore categoria di rating “1”. Il presidio di Ifis Npl Servicing si articola sui tre livelli che l’agenzia considera best practice (livello operativo, compliance/antiriciclaggio/risk management e infine internal audit).