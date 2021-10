Clubhouse incontra Masterclass! Wisdom App lancia la piattaforma di mentorship più grande al mondo attraverso un social audio

Migliaia di mentori partecipano al lancio per democratizzare l’accesso alla mentorship

Fondata da Dayo Akinrinade (in foto), fondatrice di colore con una passione per il mentoring per tutti, Wisdom sostituisce l’ineguaglianza delle reti chiuse e delle “presentazioni personali” dei colleghi con una comunità accessibile incentrata sulla condivisione delle conoscenze. Il suo approccio incentrato sul creatore mette i mentori in controllo, con l’obiettivo di creare la più grande piattaforma di mentorship al mondo. Grazie al suo impegno nel social audio e alla progettazione basata su algoritmi, tutte le attività di Wisdom si basano sulla guida e sulla promozione di conversazioni utili. Migliaia di mentori partecipano al lancio per democratizzare l’accesso alla mentorship. Wisdom – l’app di social audio progettata per democratizzare il mentorato – oggi è attiva nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australia e in Canada.